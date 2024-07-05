В Королеве возведут новую детскую музыкальную школу на 600 мест

В микрорайоне Юбилейный продолжается строительство новой детской музыкальной школы на 600 мест. Сейчас рабочие занимаются внутренней отделкой, кровлей здания и инженерным сетями. На территории задействованы более 50 человек и шесть единиц техники, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках государственной программы Московской области за счет средств бюджета.

Сейчас на объекте ведутся работы по устройству вентиляционного навесного фасада, монтажу утеплителя, кровельные работы, внутри здания проводятся штукатурные работы, шпаклевка стен, делается полусухая стяжка пола, прокладка инженерных коммуникаций и системы водоснабжения.

Стены будут оформлены в бежевых оттенках в сочетании со сливовым цветом, а полы учреждения покроют износостойкой керамической плиткой. Все кабинеты обставят мебелью светлого цвета. Также на стенах школы можно будет увидеть музыкальную азбуку и рисунки на основе нот.

Благоустроят и прилегающую территорию, здесь проведут озеленение, появятся парковочное пространство и места для отдыха.

Музыкальная школа в микрорайоне Юбилейный работает с 1965 года и является одним из ведущих учреждений дополнительного образования Московской области. Со временем здание школы обветшало, его размеры не позволяли принять в школу всех желающих. Из-за этого ее решили снести.

Завершить строительство планируется в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.