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В Королеве в здании школы № 10 завершились демонтажные работы

В рамках президентской программы по капремонту школ в Королеве на улице Дзержинского продолжается капитальный ремонт здания школы № 10. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Королева.

Рабочие приступили к кровельным и фасадным работам. В здании школы также ведутся общестроительные работы и монтаж инженерных сетей.

В ходе капремонта строители обновят фасад здания, кровлю и входные группы, заменят окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, проведут ремонт во внутренних помещениях.

Школу ждет поставка нового мебели и оборудования.

Общая площадь здания составляет порядка 3,5 тысячи квадратных метров.

Завершить капремонт планируют к 1 сентября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.