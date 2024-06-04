В Королеве в здании школы № 10 завершились демонтажные работы
В рамках президентской программы по капремонту школ в Королеве на улице Дзержинского продолжается капитальный ремонт здания школы № 10. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Королева.
Рабочие приступили к кровельным и фасадным работам. В здании школы также ведутся общестроительные работы и монтаж инженерных сетей.
В ходе капремонта строители обновят фасад здания, кровлю и входные группы, заменят окна и двери, все инженерные сети и сантехническое оборудование, проведут ремонт во внутренних помещениях.
Школу ждет поставка нового мебели и оборудования.
Общая площадь здания составляет порядка 3,5 тысячи квадратных метров.
Завершить капремонт планируют к 1 сентября.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.
«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.