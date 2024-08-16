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В Королеве строительство новой школы завершено на 65%

В Королеве в мкр. Первомайский продолжается строительство новой современной школы. Стройготовность объекта составляет 65%, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время уже подведены наружные инженерные коммуникации, вода, завершаются работы по обустройству ливнёвой канализации. Также в финальной стадии все основные строительные работы, обустраивается кровля. До конца лета строители должны сформировать тепловой контур и приступить к внутренним работам.

В сентябре должна начаться очистка территории для дальнейшего благоустройства. Также на начало осени запланирована установка окон и систем тепло и водоснабжения

Общая площадь школы составляет 12,5 тысячи квадратных метров. В ней обустроят 33 учебных класса, столовую, медицинский блок, два спортивными и актовый залы библиотечно-информационный центр, мастерские для трудового обучения, площадки для отдыха и спорта на прилегающей территории.

Новую школу введут в эксплуатацию в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.