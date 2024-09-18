В Королеве продолжается строительство новой поликлиники на 1 тыс посещений в смену

На территории Королевской больницы по улице Циолковского продолжается строительство новой современной поликлиники. Рабочие уже полностью расчистили территорию, выполнили перенос теплосетей и обустроили внутриплощадочные проезды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В среднем на объекте работают 15 человек, задействовано семь единиц техники. В данный момент заканчивается обустройство котлована и строители готовятся к началу монолитных работ. Работы идут в графике, строители обеспечены всем необходимым.

Планируется, что новая поликлиника будет принимать за смену 300 детей, 600 взрослых и 100 посещений в травмпункте. Медучреждение оснастят современным оборудованием и кадрами. Здесь будут работать отделения терапии, педиатрии, акушерство и гинекология, кардиология, неврология, детская хирургия, офтальмология и УЗИ. Также в новом учреждении будет располагаться центр амбулаторной онкологической помощи и дневной стационар на 45 коек.

Строительство поликлиники реализуется в рамках госпрограммы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и планируется завершить в 2027 году.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.