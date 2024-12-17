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В Королеве продолжается строительство новой поликлиники на 1 тыс посещений в смену

В городском округе Королев на улице Циолковского продолжаются работы по строительству новой комплексной поликлиники на 1 тыс. посещений в смену. На данный момент строительная готовность составляет более 10%, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Поликлинику возводят по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

На объекте 45 строителей и 6 единиц техники. Ведутся общестроительные работы.

«Мы не снижаем высокого темпа строительства. Работы проходят в соответствии с планом, отставаний по срокам нет. Все строительные материалы есть в наличии. Сейчас мы приступили к возведению стен», — рассказал начальник участка Дмитрий Андреев.

Многопрофильное медицинское учреждение рассчитано на 1 тыс. посещений в смену: 600 сможет принять взрослое отделение, 300 — детское. Кроме того, в здании запроектирован травматологический пункт смешанного типа на 100 посещений. Общая площадь объекта составит более 17 тыс. квадратных метров.

Новая поликлиника станет частью Королевской городской больницы № 1 и будет предоставлять широкий спектр медицинских услуг: акушерство и гинекология, пункт вакцинации, кардиология, урология, неврология, детская хирургия и кардиология, лечебное дело, терапия, травматология.

На прилегающей территории обустроят парковку, зоны отдыха и детские площадки.

Работы завершат в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника – без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», – сказал Воробьев.