В Королеве продолжается капитальный ремонт школы №1 на Октябрьской улице

В школе №1 города Королев на Октябрьской улице продолжается масштабный капитальный ремонт. В здании уже выполнены малярные работы на двух этажах, почти завершена стяжка полов, смонтированы системы отопления и электроснабжения. Строители заканчивают установку окон, возводят перегородки и готовят здание к монтажу вентиляции. Также проводится укрепление входных групп и установка дверей.

На объекте ежедневно работают более 60 человек. Несколько бригад ведут работы в трехэтажном здании площадью свыше 5,7 тысячи квадратных метров, что позволяет поддерживать высокий темп строительства.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры». Открытие обновленной школы запланировано на осень 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.