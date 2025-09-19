В Королеве после капремонта открылась обновленная детская школа искусств

В Королеве завершился капитальный ремонт одного из старейших в Подмосковье учреждений дополнительного образования — детской школы искусств. История школы началась в 1957 году, с 1982-го она располагается в здании на улице Октябрьской в историческом центре наукограда, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этом году в школе завершили масштабную реконструкцию, которую провели впервые за 40 с лишним лет эксплуатации здания. Здесь капитально отремонтировали и утеплили фасад и кровлю, заменили окна, двери и инженерные сети, установили индивидуальный тепловой пункт, обновили все внутренние помещения, сохранив при этом акустику залов. Особое внимание уделили безопасности — оборудовали современную пожарную сигнализацию, систему видеонаблюдения.

В обновленной школе искусств 38 учебных кабинетов, четыре аудитории для теоретических занятий, классы для занятий хора, оркестра, ансамбля и уроков ритмики, а также два актовых зала — малый на 86 мест и большой на 120 мест. В кабинетах и классах установлена новая мебель и оборудование, интерактивные панели, а в актовых залах — современная звуковая и световая техника.

Благодаря госпрограмме для юных королевских талантов приобрели и новые музыкальные инструменты — 5 концертных роялей и 16 пианино, 11 баянов и 11 аккордеонов.

Свою обновленную школу уже осваивают ученики и коллектив. В ДШИ работают 70 педагогов, более 850 детей обучаются на отделениях фортепиано, народных, духовых, ударных и струнных инструментов, академического и эстрадного пения, живописи, раннего эстетического развития.

Благодаря реконструкции у ребят и педагогов появились новые интересные возможности — впервые открыт класс эстрадного инструментального музицирования, готовится к запуску курс мультипликации, а в ближайших планах — создание студии звукорежиссуры.

