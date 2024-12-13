В городском округе Коломна подошел к завершению ремонт здания спортивной школы олимпийского резерва № 1, расположенной на проспекте Кирова. Этот важный проект был реализован в рамках народной программы партии «Единая Россия», что подчеркивает приоритетность развития спорта и поддержки молодежи в регионе. Об этом сообщает пресс-служба секретаря местного отделения партии Александра Гречищева.

В ходе ремонтных работ были обновлены все ключевые элементы инфраструктуры школы. Футбольные поля, раздевалки, душевые и тренажерные залы теперь соответствуют современным стандартам, обеспечивая комфортные условия для тренировок и соревнований. Также была проведена закупка нового спортивного оборудования, что позволит молодым спортсменам развиваться и совершенствовать свои навыки на самом высоком уровне.

Открытие обновленной спортивной школы стало возможным благодаря активной поддержке местных жителей и участию в народной программе «Единой России». Это еще раз подтверждает, что совместные усилия могут привести к значительным улучшениям и созданию лучших условий для занятий спортом.

«Отмечу, что этот зал имеет аттестацию, сертификат и отвечает всем современным требованиям для проведения соревнований и турниров высокого уровня. Уже в декабре спортшкола № 1 примет Всероссийские соревнования по бадминтону. Будем и дальше создавать все необходимые условия для спортивного роста наших ребят», — отметил Александр Гречищев.

Теперь спортивная школа олимпийского резерва № 1 готова принимать новых учеников и продолжать традиции успешного спортивного клуба, воспитывая будущих чемпионов и вдохновляя молодежь на достижение новых высот.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.