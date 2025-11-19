сегодня в 18:32

В Коломне завершается строительство двух новых котельных для детского санатория

Близится к финалу строительство двух новых котельных для детского бронхолегочного санатория «Озерский» в городском округе Коломна. Готовность объектов — 98 и 99%, в настоящее время ведутся пусконаладочные работы. Завершение строительства планируется до конца 2025 года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Современные энергообъекты обеспечат бесперебойную подачу ресурсов для этого социально значимого учреждения. Передовое оборудование позволит эффективно управлять теплоснабжением и экономить энергоресурсы.

Котельные состоят из двух блок-контейнеров каждая. В модульных объектах установлены по два водогрейных газовых котла мощностью от 100 до 175 кВт каждый, комбинированные горелки (газ/дизтопливо), а также современные насосные системы и теплообменное оборудование.

Кроме того, в котельных установлены автоматизированные системы контроля загазованности, учета энергоресурсов и погодозависимой автоматики. Все оборудование сертифицировано и соответствует требованиям безопасности. Котельные спроектированы с учетом современных энергосберегающих технологий.

Надзор за строительством объектов осуществляет Главгосстройнадзор Московской области.

Новые котельные строятся по госпрограмме Московской области, направленной на развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности. Работы финансируются из бюджета региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что запрос на замену коммунальных сетей огромный.

«В наших городах мы достаточно интенсивно модернизируем очистные сооружения, котельные. И с недавнего времени активная работа началась по замене сетей», — сказал Воробьев.