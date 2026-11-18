Реставрация Пятницких ворот коломенского кремля перешла в активную стадию. Башню полностью окружили строительными лесами, основные работы завершат к 850-летию города в 2027 году, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Реставраторы разбирают кирпичную кладку Пятницких ворот на участках, требующих замены. О ходе работ на одной из главных башен коломенского кремля 18 ноября сообщил глава городского округа Коломна Виктор Верещагин.

«Реставраторам предстоит добраться до основания сооружения и восстановить монолитность фундамента», — сообщил Виктор Верещагин.

За историческим фасадом башни обновят инженерные системы. Сооружение приспособят для размещения исторической экспозиции.

«Башню оснастим современными системами вентиляции, пожарными и электрическими сетями, отоплением и приспособим под размещение исторической экспозиции», — рассказал руководитель реставрационного проекта, генеральный директор компании «Культреставрация» Дмитрий Димитриенко.

Около ста окон-бойниц — историческую особенность Пятницких ворот — сохранят и адаптируют под музейные нужды. Все основные работы планируют завершить к 850-летию Коломны в 2027 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что подмосковная усадьба в Болдине, где жил и работал Василий Татищев, восстанавливается буквально с нуля. Сначала открыли историческую тропу, осенью прошлого года — памятник Василию Татищеву.

«Уже обустроили сквер и уличную библиотеку. Впереди ждет кропотливый процесс реставрации зданий. Еще сделаем прогулочные дорожки, зоны для творчества и спорта — подружим современную инфраструктуру с историей», — отметил Воробьев.