В Коломне начали устанавливать окна в новом корпусе школы № 14

В Коломне на улице Шилова продолжается строительство нового корпуса школы № 14, рассчитанного на 400 учеников. Подрядчик приступил к установке окон, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Коломне на улице Шилова, д. 5, возводят новый четырехэтажный корпус школы № 14. Объект планируют сдать к 2027 году. Сейчас подрядчик приступил к установке оконных блоков, ведется монтаж каркаса перегородок и стяжка пола. Со следующей недели начнется монтаж металлических конструкций кровли спортивного зала.

На строительстве задействованы более 50 рабочих и три единицы спецтехники. Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств.

В новом корпусе разместятся 26 учебных кабинетов, из них 16 профильных, включая 10 лабораторий для изучения физики, химии и биологии. Также предусмотрены мастерские для мальчиков и отдельный класс для девочек, все помещения оснастят современным оборудованием.

Для занятий спортом появится просторный зал, рассчитанный на два класса одновременно. Территорию вокруг здания благоустроят: установят игровые и спортивные площадки, современное ограждение и наружное освещение.

Открытие нового корпуса позволит разгрузить основное здание школы № 14, где сейчас обучаются 1400 детей, и создать комфортные условия для новых учеников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что к 1 сентября 2025 года в регионе откроется 26 новых школ. Еще 57 школ будут капитально отремонтированы.

«Все знают нашу заметную динамику по строительству и открытию новых школ. К первому сентября мы открываем 26 новых школ», — подчеркнул Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.