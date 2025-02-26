В Клину восстановят разрушенный пионерлагерь «Юность» для развития туризма

Имущественный комплекс бывшего пионерского лагеря «Юность» в деревне Николаевка городского округа Клин нашел инвестора, который планирует создать на его базе туристический объект. Недвижимость реализована министерством имущественных отношений Московской области на торгах в порядке приватизации за 16,3 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

В торгах приняли участие два претендента. Победитель получит в собственность имущественный комплекс, состоящий из 19 объектов недвижимости и земельного участка площадью 9,6 га. Среди объектов капитального строительства — душевая, недостроенный клуб-столовая, 5 спальных корпусов, жилой дом, изолятор, административный корпус, столовая, продовольственный склад, овощехранилище, дом сторожа, а также хозяйственная постройка, котельная на 4 котла, водонапорная башня, трансформаторная подстанция и гараж на 2 машины. Общая площадь капитальных строений превышает 5 тыс. кв. метров. Земельный участок отнесен к категории «Земли особо охраняемых территорий и объектов» с видом разрешенного использования «Туристическое обслуживание».

Как рассказал новый владелец, развивать территорию планируют в туристическом направлении в соответствии с видом разрешенного использования, но сначала проведут ревизию и обследование имеющегося имущества.

Торги проходили на электронной площадке АО «РАД» (Lot-online.ru). Больше информации об объектах в Подмосковье, которые будут рады инвесторам, можно посмотреть на сайте министерства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.