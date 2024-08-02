В Клину снесли многоквартирный дом, который был в аварийном состоянии

В городском округе Клин был выявлен объект, находившийся в аварийном состоянии — многоквартирный жилой дом в селе Воздвиженское. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Жилое одноэтажное кирпичное здание 1963 года постройки было признано аварийным и подлежало сносу в связи с физическим и моральным износом конструкций. Его общая площадь составляла порядка 210 кв. метров. Ранее в рамках реализации муниципальной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению 6 жилых помещений, затем в июле текущего года выполнены работы по демонтажу, которые к настоящему моменту уже завершены, участок свободен от постройки и строительного мусора», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

На освободившейся территории администрацией планируется проведение работ по ее благоустройству.

Всего на территории городского округа Клин было выявлено 242 проблемных объекта.

На сегодняшний день уже снесен, достроен и приведен в соответствие 171 объект, что составляет 71% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.