В Клину продолжается капитальный ремонт гимназии им Татищева

В одном из самых больших учебных заведений округа Клин продолжается ремонт. Первое отделение гимназии имени Василия Татищева обновляют по президентской программе. Подрядная компания завершает на объекте демонтажные работы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первое отделение гимназии имени Василия Татищева построили в 1975 году. Здание площадью 5,5 тыс. квадратных метров рассчитано на 1 050 мест. Обследование показало — перекрытия и каркас в хорошем состоянии. В остальном, объект ждет полная перезагрузка. В настоящее время бригада трудится на кровле.

«Работы на кровле еще продолжаются. В настоящее время мы заменили старое кровельное покрытие. Новые материалы отвечают современным требованиям. В том числе на кровле будут установлены новые зонты вентиляции, дефлекторы и фоновые стояки», — сказал производитель работ ООО «Атлан Групп» Александр Зиновьев.

Наружные стены подготовили к обустройству вентилируемого фасада. Рабочие демонтировали старый утеплитель, сетку и шпатлевку. Подрядная компания в качестве облицовки будет использовать керамогранит зеленых и серых оттенков. Внутри помещений продолжаются отделочные работы.

Объект сдадут к новому учебному году. В обновленной школе появятся современные лаборатории, аудитории, просторные классы, оборудованные залы для занятий творчеством и физической культурой. Весной подрядная компания приступит к благоустройству прилегающей территории. Заменят асфальтовое покрытие, входную группу оборудуют пандусами, произведут озеленение и проведут санитарное кронирование деревьев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.