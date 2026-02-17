В Клину построят три девятиэтажных дома для переселенцев из аварийного жилья

В городском округе Клин в рамках госпрограммы переселения из аварийного жилья построят три девятиэтажных дома общей площадью более 17 тысяч кв. м, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На плановом совещании главы городского округа Клин с заместителями и руководителями профильных направлений 17 февраля обсудили реализацию программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Для строительства новых домов муниципалитету выделен участок площадью 1,18 га.

В рамках проекта возведут три девятиэтажных многоквартирных дома общей площадью 17 057,37 кв. м. В новые квартиры планируется переселить 207 семей — 421 человека. Общая площадь расселяемого жилья составит 8,3 тысячи кв. м.

В настоящее время в округе признаны аварийными и подлежат сносу 17 многоквартирных домов. На ближайшем заседании межведомственной комиссии рассмотрят вопрос о признании аварийными еще двух домов: № 60 на улице Ленинградской в деревне Покровка и № 22 на улице Новой в поселке Зубово. В случае положительного решения их жители смогут участвовать в программе переселения, пояснила заместитель главы округа Ольга Эбингер.

Одним из механизмов поддержки остается выдача жилищных сертификатов. В 2025 году в Клину действовала программа для собственников и нанимателей помещений в домах, включенных в госпрограмму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2025 году планируется расселить из аварийного жилья более 10 тысяч жителей в том числе с помощью жилищных сертификатов.

«Напомню, завершить расселение фонда, признанного аварийным до 2017 года, мы планировали до 31 августа 2025 года», — сказал Воробьев в ходе совещания с руководящим составом правительства региона и главами округов.