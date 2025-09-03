сегодня в 13:14

В Клину после капремонта открылась гимназия им Василия Татищева

1 сентября на улице Ленина, 18, в Клину после капитального ремонта открылась обновленная гимназия имени Василия Татищева. Работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», сообщает пресс-служба подмосковного министерства строительного комплекса.

Работы здесь начались в январе 2025 года. В ходе капитального ремонта в школе площадью 1 500 квадратных метров, обновили все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменили двери, окна, инженерные коммуникации, утеплили фасад и кровлю. Также поставлено новое современное оборудование, чтобы дети могли в полной мере раскрыть свои таланты. Для безопасности школьников модернизировали системы видеонаблюдения.

Всего в Московской области 1 сентября открыты 14 новых школ и 57 после капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.