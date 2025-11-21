В Клину открыли дошкольное отделение лицея им Менделеева после капремонта

Работы проведены в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

Строители завершили усиление фундамента и надземной части здания, провели ремонт кровли и фасада, установили современные окна и двери, обновили все инженерные сети и сантехническое оборудование, провели ремонт во всех внутренних помещениях, модернизировали пищеблок, привели в порядок прилегающую территорию. В детском саду появились новая мебель и оборудование. Общая площадь двухэтажного здания 1 851,1 кв. м.

«Полностью все поменялось, все так красиво, все новое. Думаю, что детям тоже понравится. Мы довольны. Уютнее стало и светлее. Детям будет уже комфортнее здесь находиться», — поделилась мама воспитанника.

Уже 24 ноября садик распахнет свои двери для 80 ребят в четырех группах. Здание находится вблизи от основного здания лицея, который специализируется на естественно-научном и технологическом образовании. Благодаря программе «Из песочницы в аграрии» раз в неделю ребят будут учить наблюдать за погодой, выращивать растения. Помимо этого, будут проходить занятия и по робототехнике.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», – уточнил Воробьев.