В Клину начались отделочные работы в детском саду при гимназии Ушинского

В городском округе Клин на Бородинском проезде, д. 12а, стартовали отделочные работы в дошкольном отделении гимназии имени Константина Ушинского после завершения демонтажа, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В городском округе Клин продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения гимназии имени Константина Ушинского. Подрядная организация завершила демонтажные работы и приступила к отделке помещений.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствует задачам нацпроекта «Семья».

В ходе работ в здании детского сада обновят кровлю, водосточную систему, инженерные сети, установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Ремонт затронет все групповые помещения и пищеблок. Фасад здания преобразится, а прилегающую территорию благоустроят.

Завершить капитальный ремонт и открыть обновленное дошкольное отделение планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.