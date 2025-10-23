В Клину готовится к открытию детский сад после капремонта

На улице Гагарина в Клину завершен капитальный ремонт здания дошкольного отделения лицея № 10. Детский сад готовится к открытию, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проведены в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета.

«Строители завершили усиление фундамента и надземной части здания, провели ремонт кровли и фасада, установили современные окна и двери, обновили все инженерные сети и сантехническое оборудование, провели ремонт во всех внутренних помещениях, модернизировали пищеблок, привели в порядок прилегающую территорию. В детском саду появились новая мебель и оборудование. Теперь в детском саду станет по-настоящему комфортно и детям и педагогам», — приводятся в сообщении слова министра строительного комплекса региона Александра Туровского.

Общая площадь двухэтажного здания 1 851,1 квадратных метров.

Совсем скоро обновленный детский сад откроет двери для 80 малышей.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.