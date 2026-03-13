В Кашире завершили треть капремонта школы №1

Капитальный ремонт школы №1 на улице Маршала Астахова в Кашире выполнен на 33%. Работы ведутся по госпрограмме обновления социальной инфраструктуры, открыть здание планируют к 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Общая площадь здания составляет 3966,5 кв. м. Сейчас на площадке задействованы 50 рабочих и одна единица техники. Строители наполовину завершили демонтаж и продолжают общестроительные и отделочные работы.

В рамках капремонта специалисты заменят окна, возведут внутренние перегородки, смонтируют вентиляционные короба, обновят полы, двери и освещение. Также предусмотрена прокладка инженерных коммуникаций — систем водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения, ремонт фасада и кровли, благоустройство территории. Для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.