В Кашире завершили половину демонтажных работ при капремонте школы №1

В Кашире на улице Маршала Астахова завершена половина демонтажных работ в рамках капитального ремонта средней общеобразовательной школы №1. После этого строители приступят к отделочным работам, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт школы №1 в Кашире проводится по государственной программе обновления объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Общая площадь здания составляет 3 966,5 кв. м.

В ходе работ специалисты демонтируют старые конструкции, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят вентиляционные короба, выполнят покраску стен, заливку и укладку пола, а также монтаж новых дверей и осветительных приборов. Запланированы работы по прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения. Кроме того, будут выполнены фасадные и кровельные работы, благоустройство территории.

Для учеников закупят новую мебель и оборудование. Открытие обновленной школы намечено на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.