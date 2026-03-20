В Кашире учитель купила квартиру по социальной ипотеке

Учитель начальных классов школы № 1 в Кашире Алина Пономарева приобрела двухкомнатную квартиру по программе «Социальная ипотека». Жилье семья купила в районе с развитой инфраструктурой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Алина Пономарева воспользовалась региональной программой «Социальная ипотека», чтобы улучшить жилищные условия. О возможности участия она узнала от коллег из профсоюза, затем изучила требования на сайте министерства жилищной политики Московской области. Директор школы Татьяна Шустрова помогла с подготовкой документов. После собеседования в министерстве образования педагог получила сертификат на приобретение жилья.

На выделенные средства семья приобрела двухкомнатную квартиру в Кашире. Дом находится рядом со школами, детскими садами, поликлиниками, бассейном и магазинами. В квартире уже выделили отдельную комнату для ребенка, ремонт планируют сделать позже.

«Государству говорю огромное спасибо. Россия — единственная страна, которая дает такие возможности — реальные программы, позволяющие улучшить жилищные условия», — рассказала Алина Пономарева.

По словам директора школы, члена партии «Единая Россия» Татьяны Шустровой, педагог активно участвовала в профессиональных конкурсах и показывала высокие результаты.

«Это яркий пример того, как поддержка талантливых учителей работает на практике. Сейчас Алина в декрете, но она продолжит профессионально расти», — подчеркнула Татьяна Шустрова.

Всего в Кашире мерами поддержки пользуются 15 педагогов. Программа «Социальная ипотека» действует в Подмосковье с 2016 года по инициативе губернатора Андрея Воробьева и направлена на закрепление квалифицированных кадров в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжается реализация программы «Социальная ипотека». Сертификаты вручают людям самых востребованных профессий, которые учат, лечат, посвящают себя научным открытиям, укрепляют ОПК, помогают добиваться успехов в спорте. Губернаторская программа позволяет купить жилье по доступной цене.

«Первую половину стоимости квартиры Московская область оплачивает сразу в виде первоначального взноса, вторую половину участник берет в ипотеку, а регион ежемесячно в течение 10 лет компенсирует ему эту сумму. Специалисту же нужно только гасить проценты», — заявил Воробьев.