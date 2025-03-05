В Кашире проведут капремонт 34 многоквартирных домов в 2025 году

В городском округе Кашира в 2025 году капитально отремонтируют 34 многоквартирных дома. В соответствии с планом в отдельных домах обновят кровли, фасады, газовое оборудование, внутридомовые инженерные системы и другое, сообщает пресс-служба администрации округа.

Заказчиком работ выступает фонд капитального ремонта (ФКР) Московской области. Качество и сроки выполнения контролирует центр управления проектами ФКР, выезжая на объекты капремонта.

Программа капитального ремонта домов в Московской области находится под особым контролем губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Первое, на что люди обращают внимание, выходя утром из своей квартиры, — состояние подъезда и лестничной площадки, лифта. Неважно, какого года дом, он должен быть комфортным, безопасным и чистым, — сказал губернатор области Андрей Воробьев.

Посмотреть, включен ли дом в программу капитального ремонта, и узнать сроки проведения работ, можно на сайте фонда капитального ремонта Московской области по ссылке fkr-mosreg.ru/map/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.