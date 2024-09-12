В Кашире продолжается капитальный ремонт многоквартирных жилых домов

В рамках реализации краткосрочного плана региональной программы по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2023–2025 годы в городском округе Кашира ведется ремонт многоквартирных домов (МКД). В этом году выполнены работы по семи домам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В настоящее время ведется капитальный ремонт в 15 многоквартирных жилых домах: меняются кровли и внутридомовые инженерные сети, приводят в порядок фасады. В ближайшее время будут выполняться работы еще в четырех домах.

Было отмечено, что представители подрядчиков проводят встречи жителями округа. В ходе собраний дают разъяснения об особенностях выполнения ремонтных работ и необходимости допуска в квартиры рабочих для замены общедомового имущества, в частности, стояков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.