В Кашире приступили к отделочным работам «Центра культурных инициатив»

На улице Стрелецкой, 65а, городского округа Кашира строители продолжают работы по капитальному ремонту центра культурных инициатив города Кашира. В настоящее время подрядчик завершает работы по демонтажу, осуществляет ремонт кровли, приступил к отделочным и общестроительным работам, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы идут в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

В здании центра, 1957 года постройки, площадью 809 квадратных метров, обновят фасад и входную группу, проведут кровельные работы и внутреннюю отделку помещений, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. В рамках капремонта также завезут новую мебель и благоустроят прилегающую территорию. На базе центра детского творчества ведут свою работу творческие коллективы, кружки и студии для детей и взрослых по различным творческим направлениям: хореография, вокал, духовой ансамбль и многое другое.

Завершение работ запланировано к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.