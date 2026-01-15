В Кашире начали монтаж оборудования новых парогазовых блоков на ГРЭС

На Каширской ГРЭС приступили к установке основного оборудования для двух новых парогазовых блоков. Работы ведутся по графику, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Строительство двух дубль-блоков парогазовых установок на Каширской ГРЭС вышло на этап активного монтажа. В главном корпусе специалисты устанавливают газотурбинные установки ГТУ-1 и ГТУ-2, генераторы и паровую турбину. Одновременно в специализированном корпусе идет монтаж оборудования комплектного распределительного устройства с элегазовой изоляцией КРУЭ-220.

На объекте задействовано 1 200 специалистов и более 200 единиц техники. Все работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком.

Суммарная мощность новых блоков составит 900 МВт. Реализация проекта повысит энергетическую безопасность Московской области, обеспечит ресурсом около миллиона потребителей и создаст условия для развития промышленного кластера региона.

Запуск новых блоков запланирован на 2028 год. Станция будет соответствовать современным стандартам технологичности и экологической безопасности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев и министр энергетики России Сергей Цивилев провели рабочую встречу, во время которой обсудили развитие энергетического комплекса региона, в том числе подготовку к осенне-зимнему сезону и реализацию программ по газификации.

«Вопросы, которые мы обсуждаем, касаются сразу очень большого количества людей. И газификация, и надежность электроснабжения — все это важно для человека. Сергей Евгеньевич (Цивилев — ред.), знаю, что вы прекрасно знакомы со спецификой нашего региона — область растет, и потребление электроэнергии тоже неизбежно идет вверх. Спасибо, что поддержали строительство пяти питающих центров — в Дубне, Одинцове, Раменском, Чехове и Домодедове», — заявил Воробьев.