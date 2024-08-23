В Кашире на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота

С 12 по 16 августа в Московской области проведено 94 аукциона по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 2,5 сотки под магазин, расположенного в Кашире. В аукционе приняло участие 14 претендентов. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды увеличился в 15 раз и составил более 1 млн. руб.

Найти участок или помещение в Московской области можно на едином портале торгов.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, что на едином портале торгов вы также можете найти обучающие материалы по тематике земельно-имущественных торгов и закупок.