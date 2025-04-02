В Южном Тушине снесли самовольно возведенный коммерческий комплекс

сегодня в 12:10

На северо-западе столицы обнаружили и устранили около 470 кв. м незаконных построек. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

В рамках проверки Северо-Западного административного округа ведомство выявило нарушения земельного законодательства, связанные с незаконным строительством по адресу: Цветочный проезд, вл. 7.

«Земельный участок предоставлен городом в аренду, в законном порядке на нем размещены существующие административно-офисные здания. При этом, в ходе обследования был обнаружен дополнительный незаконный комплекс объектов коммерческого назначения — пристройка, надстройка и отдельно стоящие сооружения», — отметил Бобров.

Он уточнил, что эти помещения использовались как шиномонтаж и склады. Общая площадь самостроя достигла 471,4 кв. м.

Арендатор участка самостоятельно демонтировал все незаконные постройки и привел территорию в порядок.