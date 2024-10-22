сегодня в 12:10

В ЮВАО демонтировали незаконные пристройки к нежилому зданию

В районе Люблино строение освободили от порядка 120 кв. м самостроя и вернули ему первоначальный облик, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

При обследовании территории ЮВАО инспекторы зафиксировали самовольно возведенные пристройки к нежилому зданию, расположенному по адресу: ул. Судакова, д. 23Б.

Помещения строений использовали в качестве точки общепита и в хозяйственных целях.

«Работы по возведению двух пристроек площадью 50,7 и 68,6 кв. м были проведены без правовых оснований. Территория оформлена в собственность, однако разрешительная документация на строительство и ввод объектов в эксплуатацию не оформлялись, в связи с чем обнаруженные объекты обладали признаками самостроя», — уточнил Бобров.

По итогу разъяснения нарушения фактический пользователь самостроя добровольно демонтировал пристройки. В настоящее время здание приведено в первоначальный вид.