В январе аналитики зафиксировали рост спроса на новостройки Москвы

В январе 2025 г. на первичном рынке продано 233 тыс. квадратных метров, что на 30% выше показателей января 2024 года. Такой рост обусловлен преимущественно динамикой неипотечных сделок, рост которых составил 157% год к году, а доля достигла 60%, рассказали РИАМО в Level Group.

Аналитики Level Group проанализировали изменения спроса и предложения на рынке первичной недвижимости Москвы. В начале года в Москве отмечается рост спроса на новостройки. В январе 2025 г. на первичном рынке продано 233 тыс. квадратных метров, что на 30% больше показателей января 2024 года. Такой рост обусловлен главным образом динамикой неипотечных сделок, рост которых составил 157% относительно показателей прошлого года, а доля достигла 60%. Объем ипотечных сделок в январе продолжил снижаться, однако темп снижения замедлился.

Наибольший рост объема спроса зафиксирован в старых границах Москвы: он увеличился на 30% относительно прошлогодних показателей. Рост объемов спроса на новостройки Подмосковья не так значителен, а в Новой Москве, наоборот, наблюдается снижение спроса. Так, в старых границах Москвы объем ДДУ в кв. м вырос с 180 тыс. до 233 тыс. В Подмосковье объем ДДУ увеличился на 7%, с 128 тыс. до 137 тыс. кв. м. В Новой Москве зафиксировано снижение на 9%, с 82 тыс. до 75 тыс. кв. м.

Одновременно с этим наблюдается снижение объема нового предложения на рынке: суммарный объем нового предложения в январе 2025 года на 9% ниже прошлогодних показателей. При этом старт новых проектов в январе не зафиксирован, объем нового предложения представлен новыми корпусами в уже реализующихся проектах.

«Несмотря на незначительное снижение объемов нового предложения, в 2025 году мы не ожидаем резкого снижения вывода новых объектов на рынок. Это обусловлено особенностями девелоперского цикла. Однако чтобы и дальше стимулировать спрос в условиях сохраняющейся высокой ключевой ставки, девелоперы будут усиливать акционные предложения: беспроцентная рассрочка без наценок, семейная ипотека без наценки, прямое снижение цен», — комментирует директор по стратегическому маркетингу и продукту Level Group Александра Мамохина.