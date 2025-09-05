В Яхроме Дмитровского округа ликвидировали аварийный жилой дом

В городе Яхрома Дмитровского муниципального округа на улице Кирпичный завод ликвидировали аварийный жилой дом № 10. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный многоквартирный дом площадью порядка 440 кв. м утратил эксплуатационную пригодность вследствие морального и физического износа строительных конструкций. Жилое здание было признано аварийным.

В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» расселили 12 жилых помещений, после чего строение включили в перечень для ликвидации.

Работы по демонтажу и расчистке земельного участка от строительного мусора завершились в августе текущего года. Порядок использования освободившейся территории будет определен администрацией в ближайшее время.

Всего на территории Дмитровского муниципального округа было выявлено 604 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие с требованиями законодательства 349 объектов, что составляет 58% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что на территории Московской области количество заброшенных и недостроенных зданий уменьшилось на 70%. По его словам, еще есть на виду такие здания, которые уродуют города. Нужно не просто добиваться судебных решений по ним, а сносить.

«Там должны рождаться парки, скверы или то, на что есть запрос у наших жителей», — сказал Воробьев.