В Истринском районе построят ЖК бизнес-класса на 444 квартиры

В Истринском районе Подмосковья будут строить жилой комплекс «Павлово 3». На финансирование проекта Банк ДОМ.РФ выделил компании RS Group более 3 млрд рублей, сообщает пресс-служба банка.

«Проект реализуется в локации с уже сложившейся социальной и транспортной инфраструктурой — это преимущество для будущих жителей. Принципиально важен подход к развитию территории как единого целого: даже за пределами городов новые жилые кварталы должны формировать комфортную, сбалансированную среду для жизни. Именно это позволяет создавать по-настоящему устойчивые и привлекательные пространства», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Антон Медведев.

ЖК разместится на охраняемой территории площадью 6 га между Волоколамским и Новорижским шоссе, рядом со станцией МЦД-2 «Нахабино». В составе — семь трёхэтажных зданий на 444 квартиры различных планировок, детский сад на 50 мест. Завершение строительства — в 2027 году.

Проект включает двухкилометровую прогулочную зону, 19 рекреационных площадок и 16 детских игровых зон. Рядом — ТЦ, школы, медучреждения, рестораны и спортобъекты.

«Выбор участка обусловлен преимуществами локации: близость к деловым и учебным центрам, природная среда. Проект отвечает спросу на малоэтажное жилье. Партнерство с Банком ДОМ.РФ позволит нам предложить рынку качественный продукт», — подчеркнул управляющий партнёр RS Group Дмитрий Усманов.