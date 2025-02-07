В Истре построят новый физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном

Архитектурная комиссия Градостроительного совета Московской области одобрила облик физкультурно-оздоровительного комплекса, который планируется к реализации в деревне Покровское, вблизи Новорижского шоссе. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Новый многофункциональный комплекс предназначен для проведения физкультурно-оздоровительных занятий и отдыха взрослого и детского населения Подмосковья. В здании общей площадью порядка 9 500 тысяч квадратных метров одновременно смогут разместиться до 500 человек. Ввод объекта в эксплуатацию позволит создать порядка 100 новых рабочих мест. Завершить строительство планируется в 2027 году», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

«Сегодня особое значение имеет создание объектов, расположенных в непосредственной близости к частной жилой застройке. Комплекс «Вода», благодаря своей структуре и минимальной этажности, деликатно вписывается в среду, не нарушая покой и комфорт жителей, и ограждая их от негативного влияния магистрали. Двухэтажный изогнутый линейный объем здания формирует два пространства — входное, с камерным, благоустроенным двором и рекреационную зону отдыха с уличными бассейнами и террасами, которая обращена к жилым домам», — сказала главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Объект лаконичный, сдержанный, «чистый», при этом обладающий современным характером. Натуральный бежевый камень, большие остекленные и молочно-серые матовые поверхности, изящные шрифтовые композиции и, конечно, разнообразное озеленение — всё это создает образ достойный и элегантный. Сосны, туи, клены, как в естественной природе живут вместе, погружая посетителей в камерную, экологичную среду.

Вечером комплекс загорается горизонтальными, стремительными световыми лентами, что усиливает эффект невесомости и легкости второго этажа. Интерьер проницаем, открыт, он тепло сияет, приглашая гостей в свой мир комфорта и эстетики.

На первом этаже расположены парадный вестибюль с ресепшн зоной и гардеробом, просторные раздевалки, крытые бассейны с выплывом на свежий воздух, всевозможные бани с фито-кафе и ресторан. Открытая территория- это большая терраса с тремя бассейнами, пляжем, водным баром, уличной баней и зоной для занятия спортивными практиками.

В пространстве второго этажа разместится СПА-комплекс, кафе, зоны отдыха и релакса, а также озелененная открытая терраса для уединенных спортивно-оздоровительных программ.

«Зеленая» кровля тоже часть эко-концепции, решена с использованием искусственного газонного покрытия и позволяет максимально приблизить объект ландшафту.

Логотипы и навигация будут помогать посетителям легко ориентироваться, как внутри комплекса, так при подъезде к нему. На территории будет организована автомобильная стоянка, парковка вело и электротранспорта, установлены малые архитектурные формы, разработанные современными художниками.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.