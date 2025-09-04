В Истре после капитального ремонта открылась Дедовская школа № 3

На улице Кирова, 10а, поселка Снегири подмосковного Дедовска муниципального округа Истра, после капитального ремонта открылась Дедовская школа № 3. Об этом сообщает регионального Минстройкомплекса.

Работы проведены в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Работы здесь начались в январе 2025 года. В ходе капитального ремонта в школе, площадью более 2 850 квадратных метров, обновили все внутренние помещения, лестничные марши, санузлы, заменили двери, окна, инженерные коммуникации, утеплили фасад и кровлю. В спортзале отремонтировали пол и стены, установили новые спортивные снаряды. Обновилась также столовая. Также поставлено новое современное оборудование, чтобы дети могли в полной мере раскрыть свои таланты. Для безопасности школьников модернизировали системы видеонаблюдения.

В этом учебном году в школе обучается 560 учеников, из них 50 первоклассников.

Всего в Московской области 1 сентября открыли 14 новых школ и 57 после капитального ремонта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что сфера образования для Подмосковья имеет важное значение. Он подчеркнул, что в школах нужно внедрять инновации.

«Для нас, для всей страны, для Подмосковья образование имеет абсолютно важное значение. Особенно оно важно, когда каждый учитель не перестает учиться сам. Когда все новое, умное не отторгается, а находит место в каждой нашей школе, а их у нас более полутора тысяч. Я надеюсь, что наша сегодняшняя встреча даст заряд и понимание, куда движется мир», — сказал Воробьев.