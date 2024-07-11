В Истре подходит к концу строительство большой современной школы на 1,1 тыс мест

В селе Павловская слобода городского округа Истра завершается строительство новой школы на 1,1 тыс. учеников. На данный момент строительная готовность объекта превысила 80%. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы на объекте ведутся в рамках нацпроекта «Образование».

«На площадке задействованы более 170 рабочих и 5 единиц техники. Ведется устройство инженерных сетей, электромонтажные работы, отделка помещений, укладка плитки, монтаж сантехнического оборудования. Ведется сборка и расстановка мебели. На прилегающей территории ведется устройство детских игровых и спортивных площадок, проездов и тротуаров. Школу планируют открыть 1 сентября 2024 года», — уточняется в сообщении.

В новом образовательном учреждении разместятся блок начальной школы на 400 учеников, блоки основной и старшей школы на 700 учеников. Общая площадь здания составляет 17 тыс. кв. метров.

В школе предусмотрены кабинеты для изучения естественных и цифровых наук, ИТ-полигон для изучения основ программирования, а также помещения для внеклассных занятий и занятий спортом. Актовый зал с артистическими помещениями рассчитан на 400 мест, библиотечно-информационный центр с зонами читального зала и ИТ на 100 мест, кабинеты медицинского обслуживания с зоной психолого-педагогической помощи пищеблок с обеденным залом на 550 мест, офисная зона для педагогов и администрации (деловой центр).

На территории школы проектом благоустройства запланировано устройство спортивных и игровых площадок, установка малых архитектурных форм, высадка деревьев и кустарников, а также размещение цветников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.