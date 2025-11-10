В Истре планируют расселить 60 аварийных домов за три года

В ходе рабочей поездки в Новопетровское глава городского округа Истра Татьяна Витушева осмотрела территорию под возведение нового многоквартирного дома в рамках государственной программы по переселению людей из аварийного жилья. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Это станет важным шагом в решении вопроса обеспечения жильем наших жителей, которые сегодня вынуждены проживать в условиях, не отвечающих требованиям безопасности и комфорта», — сказала Витушева.

Планируется, что общая жилая площадь здания составит 2,6 тыс. м2, а в нем будет размещено 72 квартиры. Уже в следующем, 2026 году, намечено начало проектно-изыскательских, а затем и строительных работ.

Значительное внимание уделяется и созданию сопутствующей инфраструктуры. Ведутся работы по обеспечению будущего дома и его жителей всеми необходимыми ресурсами, включая стабильное электроснабжение и бесперебойную подачу воды. В рамках этого планируется строительство нового водозаборного узла, который не только решит вопросы нового здания, но и повысит надежность системы водоснабжения для всего села Новопетровское.

Важно отметить, что это часть масштабной и сложной работы администрации городского округа Истра. В течение ближайших трех лет намечено полностью расселить аварийный жилищный фонд не только в Новопетровском, но и в близлежащих населенных пунктах.

На данный момент в муниципалитете статус аварийных имеют 60 многоквартирных домов общей площадью почти 12 тыс. м2. В них проживает 820 человек, из которых более 200 — это жители именно села Новопетровское и прилегающих территорий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.