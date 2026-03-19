В Истре начали монтаж фасадов здания мировых судей

Строители приступили к монтажу фасадных панелей здания судебного участка мировых судей на улице ЭХ Большевик в Истре. Работы ведутся в рамках госпрограммы за счет бюджета Московской области, открытие намечено на 2027 год, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В Истре продолжается строительство здания для размещения судебного участка мировых судей. Под объект площадью 717 кв. м выделен участок 0,4 га на улице ЭХ Большевик. Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области.

«На стройплощадке уже возведен каркас одноэтажного здания. Подрядчик ведет монтаж фасадных панелей наружных стен, кровельные работы», — пояснил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

По его словам, строительная готовность объекта превышает 22%. После завершения основных этапов на прилегающей территории проведут комплексное благоустройство, обустроят парковочные места и зоны отдыха для жителей.

