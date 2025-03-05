В Истре демонтируют 30 объектов нестационарной торговли

В муниципальном округе Истра продолжается работа по наведению порядка в сфере торговли, выявлению нестационарных торговых объектов, работающих с нарушением закона, сообщает пресс-служба администрации округа.

В Истре в данном направлении ведется постоянный мониторинг с целью выявления фактов нарушения договорных отношений, соблюдения правил торговли, соответствия объекта НТО архитектурному облику и прочих установленных законом требований.

Так, по результатам очередной проверки были выявлены, а в последствии и демонтированы два объекта НТО в Кострово. Одна торговая точка располагалась на земельном участке, снятом с кадастрового учета, а вторая — заброшенный самострой.

На данный момент на территории муниципалитета демонтажу подлежат еще 30 объектов нестационарной торговли, из которых 24 НТО имеют нарушения договорных отношений, а 6 торговых объектов незаконно осуществляли деятельность на муниципальной земле.

Помимо прочего, в настоящее время готовятся материалы для подачи исковых заявлений в суд для принятия решения о демонтаже еще 3-х объектов НТО, которые располагаются на частной земле и используются не по целевому назначению.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.