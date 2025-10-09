В индустриальных парках Подмосковья начнут строить промышленную недвижимость

Компания «Совком Индастриал» в ближайшее время приступит к строительству объектов в формате «Лайт Индастриал» на территории государственных индустриальных парков «Титан» и «Ключ» в Подмосковье. Соглашение о строительстве между регионом и компанией было подписано на ПМЭФ-2025. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«В рамках инвестиционного проекта компания „Совком Индастриал“ построит 43 тыс. кв.м недвижимости в формате „Лайт Индастриал“ в ГИП „Титан“ и „Ключ“ — 25 кв.м и 18 кв.м соответственно. Соглашение было подписано в рамках ПМЭФ-2025, а уже сейчас компания получила все необходимые разрешения и может приступать к строительству. Планируемый срок запуска промышленных коворкингов в эксплуатацию — 2027 год. Инвестиции в проект составят порядка 3 млрд рублей», — отметила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Проект компании будет реализован на земельных участках, предоставленных инвестору в аренду. Их общая площадь составляет 100 тыс. кв. м.

Подобрать площадку для реализации проекта в Подмосковья можно на инвестиционной карте Московской области: https://invest.mosreg.ru/investor/map.

Инвесткарта создана в рамках реализации регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что импортозамещение сегодня сразу дает преимущество тому, кто строит заводы.

«На (Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) — ред.) мы подписали ряд соглашений, очень заметных по новым предприятиям. Причем многие из них являются или высокотехнологичными, или это элементы импортозамещения», — сказал Воробьев.