сегодня в 09:10

В Хорошево-Мневниках тротуар освободили от незаконного ограждения

В СЗАО обеспечено свободное передвижение пешеходов по тротуару, который самовольно оградили забором, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Ограничение доступа на территорию было зафиксировано около владения 12 на улице 3-я Хорошевская. Там без правовых оснований разместили ограждение длиной 115 м.

«В целях расширения парковочной зоны для сотрудников офисного здания его владельцы за границами согласованного землеотвода самовольно установили забор и, таким образом, заняли тротуар под организацию машино-мест. Поскольку объект не значился в Схеме установки ограждающих конструкций, он подлежал демонтажу», — поделился Иван Бобров.

Сейчас незаконный забор демонтирован, а территория вновь доступна для передвижения пешеходов.

Сообщить о признаках самозахвата территории в Москве можно удобным способом через чат-бот «Свободный доступ». Специалисты проверят информацию и предоставят обратную связь на указанную в сервисе почту.