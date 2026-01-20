В Химках завершено 75% капитального ремонта колледжа «Подмосковье»

Капитальный ремонт колледжа «Подмосковье» на Юбилейном проспекте в Химках выполнен на 75%. Работы ведутся в рамках госпрограммы и нацпроекта, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В городском округе Химки продолжается капитальный ремонт колледжа «Подмосковье» по адресу: Юбилейный проспект, 59. На сегодняшний день строительная готовность объекта превышает 75%.

Ремонт проводится в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет бюджета Московской области и в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Строители выполняют фасадные работы, чистовую отделку помещений, благоустройство территории и монтаж инженерных коммуникаций. В ходе ремонта обновят фасад здания, обустроят входную группу, заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, окна и двери. Также проведут внутреннюю отделку, кровельные работы, модернизируют пищеблок, установят новое оборудование и мебель. На прилегающей территории появятся зоны отдыха и занятий спортом.

Завершить капитальный ремонт планируется в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.