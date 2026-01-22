В Химках строят спортивную базу для футбольного клуба ЦСКА

В городском округе Химки началось строительство современной спортивной базы для футбольного клуба ЦСКА. Работы стартовали в конце 2025 года и проходят под контролем инспекторов Главного управления государственного строительного надзора Московской области, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Строительство учебно-тренировочного комплекса для ЦСКА ведется на берегу озера Круглое в Химках. Проект реализуют в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

В состав комплекса войдут четыре футбольных поля с подогревом, одно из которых будет иметь искусственное покрытие и трибуну на 500 мест. Также предусмотрен жилой корпус на 160 мест с медицинским центром и разминочным залом. Для автономной работы объекта построят котельную, трансформаторную подстанцию и водозаборный узел.

На базе смогут одновременно проживать и тренироваться основная и молодежная команды ЦСКА, а также футболисты академии клуба. Инфраструктура будет доступна воспитанникам спортивных школ Подмосковья.

Завершить строительство спортивного комплекса планируют в феврале 2029 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.