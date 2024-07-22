В Химках проведут капитальный ремонт школы № 8 им Матвеева

В городском округе Химки капитально отремонтируют школу № 8 имени В. И. Матвеева. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения МБОУ СОШ № 8 им. В. И. Матвеева в г. о. Химки Московской области», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: «МБОУ СОШ № 8 им. В. И. Матвеева Московская область, г. о. Химки, г. Химки, ул. Маяковского, д. 23-А». Работы необходимо произвести в пятиэтажном здании 1950 года постройки, общая площадь которого 3 879,4 кв. метров.

Выполнение работ планируется завершить в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.