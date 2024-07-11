В Химках одобрили проект наземного паркинга на 500 машиномест

Мособлархитектура согласовала архитектурно-градостроительный облик наземного паркинга в городе Химки, микрорайоне Клязьма-Старбеево, квартале Ивакино. Помимо мест для парковки автомобилей в здании предусмотрены общественные помещения на первом этаже. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Паркинг представляет собой девятиэтажное здание общей площадью порядка 17 тысяч квадратных метров. По проекту многоуровневая автостоянка рассчитана на 500 машиномест. На первом этаже предусмотрены станция технического обслуживания автомобилей, магазин и кафе», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Реализация объекта запланирована на 3 квартал 2025 года.

«По проекту паркинг представляет собой лаконичный прямоугольный объем. При создании облика здания авторы вдохновлялись темой реки Клязьма, протекающей в Химках. При выборе цветовых решений использовали бело-серо-голубые оттенки, напоминающие водную гладь. Рельефность фасада, достигнутая за счет использования белых ламелей прямой и скрученной формы, отсылает к ритму волн. В темное время суток декоративные элементы получат эффектную архитектурную подсветку. Нижний этаж, предназначенный для ритейла, прозрачный и легкий, максимально раскрытый к улице», — отметила главных архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Отделка первого этажа паркинга исполнена с системой навесного фасада из алюмокомпозитных панелей на скрытой подсистеме, цоколь выполнен из керамогранита. Входы в здание заглублены относительно основного фасада и акцентированы за счет цвета отделочного материала, отличающегося от основной палитры строения. Над входами предусмотрено информационно-навигационное оформление с подсветкой.

На прилегающей территории планируется выполнение комплексного благоустройства с организацией освещения, озеленением и установкой малых архитектурных форм.

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