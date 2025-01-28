В Химках объявлен конкурс на строительство спортивной базы

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству спортивной базы по футболу в городском округе Химки. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Спортивная база по футболу по адресу: Московская область, городской округ Химки, деревня Мышецкое, Озеро Круглое».

Планируется в рамках проведения закупки построить спортивную базу общей площадью 116 400 кв. метров, с футбольными полями и спортивными площадками, основным зданием для спортсменов. В основном здании (общая площадь не более 14 200 кв. метров и будет уточняться проектом) планируется размещение жилых зон и зон отдыха, кухни, медицинского центра, зоны спортивной подготовки и помещений для теоретических занятий.

Работы осуществляются в рамках муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2028 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион старается удовлетворить спортивные запросы населения. В Подмосковье не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.