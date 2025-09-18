В Химках объявлен конкурс на строительство школы

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по строительству средней общеобразовательной школы на 975 мест в д. Брехово городского округа Химки, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2028 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству объекта капитального строительства и поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Средняя общеобразовательная школа на 975 мест по адресу: Московская область, г. о. Химки, д. Брехово».

Планируется в рамках проведения закупки строительство объекта капитального строительства, включая обустройство внутренних помещений, архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, которые отвечают современным технологиям и направлены на создание безопасной и комфортной среды.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2025 году в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, в 2025-м обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.