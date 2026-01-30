В Химках капитально ремонтируют шесть социальных объектов

В Химках ведется капитальный ремонт шести социальных объектов: дворца культуры, двух дошкольных учреждений, гимназии, лицея и колледжа. Работы проходят под контролем врио главы округа Инны Федотовой, заместителя министра строительного комплекса Московской области Сергея Подсобляева, председателя совета депутатов Сергея Малиновского и представителей подрядных организаций.

На каждом объекте обсуждаются возникающие вопросы и согласовываются действия для эффективного взаимодействия. Инна Федотова поблагодарила коллег из министерства строительного комплекса за сотрудничество и внимание к округу.

Среди объектов — дворец культуры «Родина» на Ленинском проспекте, где идет процедура заключения контракта с новым подрядчиком, завершение работ запланировано до сентября 2026 года. В дошкольном отделении лицея №7 на улице Ватутина строительная готовность составляет около 50%, а 1 сентября в новый детский сад смогут пойти 192 ребенка. В колледже «Подмосковье» на Юбилейном проспекте ремонт близится к завершению, основные работы планируют закончить в первом квартале 2026 года.

В гимназии №23 на улице Тюкова специалисты готовят стены к штукатурке и основание для ленточного фундамента, к 1 сентября за парты сядут 700 учеников. В детском саду «Петушок» лицея №21 на улице Чапаева обновляют кровлю, инженерные коммуникации и устанавливают современные системы безопасности. В Луневской школе, рассчитанной на 800 учеников, завершены демонтажные работы и перекрыта кровля, сейчас ведется штукатурка стен, завершить ремонт планируют к новому учебному году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.