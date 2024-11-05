сегодня в 18:28

В Химках дети-сироты получили сертификаты на приобретение жилья

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин вручил сертификаты на приобретение жилья и ключи от квартир детям-сиротам. Поздравили ребят также первый заместитель Химкинского городского прокурора Сергей Скабелин и председатель совета депутатов Сергей Малиновский, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Сегодня мечта о собственном жилье сбылась у пяти наших химчан. Выдали жилищные сертификаты и ключи от квартир ребятам, которые остались без попечения родителей», — сказал Волошин.

Благодаря проектам по улучшению жилищных условий, инициированных губернатором Андреем Юрьевичем Воробьевым, у ребят есть право выбора — получить уже полностью готовую квартиру или сертификат для ее приобретения.

За 9 лет реализации государственной программы «Жилище» обеспечили квартирами более 90 детей-сирот, свыше 600 семей смогли улучшить жилищные условия.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.