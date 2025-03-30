В Хамовниках возведут два бизнес-центра

Два бизнес-центра построят на Лужнецкой набережной в Москве. Многоэтажные здания высотой 9 и 11 этажей займут общую площадь около 40 тыс. кв. м, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

Объекты возводятся по адресу: Лужнецкая набережная, вл. 2/4, в непосредственной близости от олимпийского комплекса «Лужники» и всего в девяти минутах ходьбы от станции метро «Воробьевы горы», что обеспечит отличную транспортную доступность.

«На первых этажах двух офисных зданий продумана сопутствующая инфраструктура: кафе, рестораны, магазины, предприятия сферы услуг. Офисы свободной планировки займут остальные этажи бизнес-центров. Под ними расположится единый двухуровневый паркинг со станциями зарядки электромобилей, микротранспорта, зонами для велосипедов», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Он добавил, что для комфортного перемещения в каждом корпусе установят по шесть пассажирских и три сервисных лифта. Завершение строительства запланировано на 2027 год.

Фасады бизнес-центров оформят с использованием панорамного остекления, алюминиевых и терракотовых панелей. Цветовая гамма зданий перекликается с архитектурой здания Президиума РАН на противоположном берегу Москвы-реки и исторической застройкой Хамовников.

Оба объекта будут соответствовать высшему классу энергоэффективности «А», что позволит сократить потребление тепловой и электроэнергии до 50%.

Бизнес-центры расположатся вокруг просторной городской площади — пьяццы, которая станет комфортным общественным пространством для отдыха, деловых встреч и работы на открытом воздухе.