В Госдуме раскрыли, какими могут быть ставки по семейной ипотеке в 2026 году

Аксаков: ставки по семейной ипотеке в 2026 могут варьироваться от 6 до 12%

До конца 2025 года Госдума может утвердить законопроект, устанавливающий разные процентные ставки по программе «Семейная ипотека» в зависимости от числа детей в семье. По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, ставка может варьироваться от 6 до 12%, сообщает РИА Новости .

Аксаков сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность уменьшения ставки до 4% для семей, в которых появился третий ребенок, сохранения текущей ставки в 6% для семей с двумя детьми и повышения ставки до 10 или 12% для семей с одним ребенком.

Он также отметил, что условия семейной ипотеки для многодетных семей с большим числом детей еще находятся на стадии обсуждения. Депутат предположил, что закон о дифференцированных ставках по «Семейной ипотеке» с учетом количества детей может быть принят до конца этого года, а вступить в силу уже в следующем году.

Ранее в сентябре заместитель министра финансов Иван Чебесков сообщил прессе о предложении Министерства финансов РФ снизить процентную ставку по «Семейной ипотеке» для семей с большим количеством детей.

В июле 2024 года действие программы «Семейная ипотека» в России было продлено до 2030 года. Она позволяет получить ипотечный кредит по ставке до 6%. Согласно правилам программы, участие в ней доступно семьям, имеющим ребенка в возрасте до 6 лет включительно, ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, а также семьям с двумя или более детьми, не достигшими 18 лет.

Также с 1 февраля 2026 года вступит в силу норма, которая позволит оформлять только одну льготную ипотеку на семью.

